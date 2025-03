Zaczęło się od 0:2 dla Cracovii. Szalony zwrot akcji, czerwona kartka i spektakularny koniec

O miejsce w czołowej trójce chciałyby z pewnością powalczyć jeszcze oprócz Legii także Pogoń Szczecin czy Cracovia Kraków. Te dwa ostatnie zespoły w 25. kolejce musiały zmierzyć się ze sobą, co mogło sprawić, że jeden z nich z tej walki się mocno wycofa. W lepszej pozycji do tego "małego hitu" 25. serii gier podchodził zespół gospodarzy.

Szalony mecz w Szczecinie. Pogoń zbliżyła się do czołówki

Pierwsza połowa rozpoczęła się jednak absolutnie fatalnie z perspektywy gospodarzy. Już w piątej minucie bowiem rzut karny dostała ekipa z Cracovii. Do piłki podszedł Benjamin Kalman i umieścił ją w siatce. To był szok na stadionie w Szczecinie. Sześć minut później Kalman podwyższył prowadzenie na 2:0. Na odpowiedź Pogoni trzeba było czekać aż do doliczonego czasu gry. W drugiej jego minucie gola na 1:2 strzelił Fredrik Ulvestad i gospodarze złapali kontakt jeszcze przed przerwą. To nie był koniec.