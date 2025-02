Show Krzysztofa Piątka. Kapitalny mecz Polaka, mknie po koronę króla strzelców

Krzysztof Piątek przeżywał różne momenty w swojej karierze. Miał swoje nawet nie pięć, ale i dziesięć minut w lidze włoskiej, gdy najpierw w Genui strzelał jak na zawołanie, a następnie to samo robił na początku przygody z AC Milan . Wówczas wydawało się, że reprezentacja Polski zyska kolejnego klasowego napastnika. Niestety Piątek zanotował regres i musiał zrobić krok do tyłu w swojej karierze.

Piątek z hattrickiem w lidze tureckiej. Kapitalny występ Polaka

Udowodnił to w sobotni wieczór. Jego Basaksehir , mierzył się na własnym terenie z trzecią drużyną ligi, Samsunsporem . Faworytem wydawali się jednak gospodarze, ale trudno było przewidzieć, że Basaksehir aż tak łatwo rozprawi się z rywalami. A największy wpływ na rozbicie Samsunsporu miał właśnie reprezentant Polski. Piątek strzelanie rozpoczął w dziewiętnastej minucie rywalizacji. I była to jedyna bramka w pierwszej połowie meczu.

Basaksehir i Piątek rozstrzelali się w drugiej odsłonie. Napastnik na listę strzelców wpisał się również w pięćdziesiątej ósmej i sześćdziesiątej dziewiątej minucie, kiedy to skompletował hattricka. Basaksehir ostatecznie wygrał 4:0 i co najmniej do jutra awansował na szóste miejsce w tabeli. Dzięki trzem bramkom, które zdobył Piątek, umocnił swoją pozycję w klasyfikacji strzelców i jest zdecydowanym faworytem do jej wygrania.