Flick postawił pieczęć, ogłosił zmianę ws. Szczęsnego. To już oficjalnie

Wojciech Szczęsny relatywnie długo musiał czekać na swój debiut w barwach FC Barcelona, ale kiedy już do niego doszło, to Polak praktycznie przebojem - mimo pewnych poważnych błędów ze swojej strony - wdarł się na dobre do pierwszego składu "Blaugrany". Przez pewien czas sytuacja dotycząca tego, kto formalnie jest obecnie klubową "jedynką" pozostawała bez wyjaśnienia. Hansi Flick w sobotę podczas konferencji prasowej rozwiał jednak ostatecznie wszelkie wątpliwości.