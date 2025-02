Wrze wokół Wojciecha Szczęsnego. Wystarczyło jedno zdanie i rozpętała się burza

W niedzielne popołudnie FC Barcelona rozegra swój kolejny mecz w lidze hiszpańskiej i ponownie będzie faworytem do zwycięstwa. Atmosferę przed rywalizacją z Deportivo Alaves podgrzał sam Hansi Flick. Niemiec zazwyczaj nie mówił na konferencjach prasowych o wyborach personalnych, ale tym razem zadeklarował, że to Wojciech Szczęsny jest numerem jeden w bramce Barcelony. I to tak naprawdę jedno zdanie sprawiło, że w hiszpańskich mediach aż wrze wokół tej deklaracji.