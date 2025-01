Krzysztof Piątek rozchwytywany. Zwrócił uwagę ligowych gigantów

Krzysztof Piątek w tym sezonie nie zawodzi. Polak na drodze do korony króla strzelców

Krzysztof Piątek od momentu opuszczenia Włoch szukał swojego miejsca w piłkarskim świecie. W Serie A reprezentant Polski dał się poznać jako jeden z najbardziej interesujących napastników swojego pokolenia, ale brakowało mu regularności. Nie odnalazł się w takich klubach, jak Hertha Berlin, ACF Fiorentina czy Salernitana. Gdy latem 2023 roku przenosił się do Turcji, obserwatorzy nie mieli większych oczekiwań. Tymczasem w swoim pierwszym sezonie 29-latek ustrzelił aż 17 bramek w 34 ligowych spotkaniach, z miejsca pokazując, jak dobrze czuje się w Stambule. Prawdziwy popis daje jednak w bieżącej kampanii. Piątek przewodzi klasyfikacji strzelców Sueper Lig, a jego sytuację najlepiej obrazuje ostatni rozegrany przez niego mecz. Polak dwoił się i troił, zaliczył dublet i asystę, ale mimo wszystko jego Basaksehir przegrał z Alanyasporem 4:5 . To dobitnie pokazuje, że snajper przerósł już swojego pracodawcę.

Cała wielka trójka z Turcji zainteresowana Piątkiem

Nic zatem dziwnego, że 29-latek już rozgląda się za nowym klubem, w którym mógłby walczyć o większe cele. Turecki dziennikarz Arda Erol uważa go za jednego z najlepszych zawodników występujących w jego kraju . Wkład Piątka jest nie do przecenienia, jak ocenia w rozmowie z TVP Sport Krzysztof Gerlak.

"Piątek jest dziś punktem odniesienia w Basaksehirze i jego zdecydowanie najlepszym piłkarzem. Natomiast sam klub spadł z piedestału. Polak czuje się bardzo dobrze w Stambule, chwali sobie życie w tym mieście i jeżeli w przyszłej kampanii dalej miałby tam odpalać te swoje "pistolety", to już w zespole pokroju Fenerbahce czy Galatasaray. Jego obecny klub jest świadomy, że Polak znajduje się w bardzo dobrej formie i już tej zimy byłby skłonny sprzedać go za ok. 10 mln euro. Były oferty z MLS-u, nawet w wysokości 15 mln euro. On sam chciałby jednak zostać w Stambule" - powiedział ekspert od tureckiej piłki. Wygląda na to, że wszystkie trzy wielkie kluby ze Stambułu rozważają angaż reprezentanta Polski.