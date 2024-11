Puszcza pochłonęła Widzew. Czerwona kartka i fatalny występ w Krakowie

Gospodarze też mieli o co walczyć, bo ich sytuacja w tabeli jest coraz trudniejsza. Przed przedostatnią kolejką rundy jesiennej tracili już pięć punktów do bezpiecznego miejsca.

Kibice Widzewa mieli nadzieje, że piłkarze sprawią im urodzinowy prezent. 25 listopada klub obchodził bowiem 114. rocznicę założenia. Tyle że fanów łódzkiego zespołu nie było na trybunach. Puszcza zdecydowała bowiem, że bilety na to spotkanie mogą kupić tylko osoby, które już były na meczu zespołu z Niepołomic, ale nie dotyczy to spotkania z Widzewem w poprzednim sezonie.

W 19. minucie Puszcza miała rzut rożny. To w poprzednim sezonie była mocna strona zespołu trenera Tomasza Tułacza. Po dośrodkowaniu zamykający akcję Łukasz Sołowiej zgrał piłkę, a Dawid Abramowicz skierował ją do siatki.

Widzew nadal przeważał, prowadził grę, ale miał problem, by stworzyć dogodną okazję. A gdy udało się Imadowi Rondiciowi trafić do siatki po podaniu z rzutu rożnego, to przy tym faulował Kewina Komara. Tuż przed przerwą znów Puszcza miała rzut rożny. Najpierw strzał głową Szymonowicza świetnie odbił Rafał Gikiewicz, ale za chwilę po starciu Mateusza Żyry z Konradem Stępniem sędzia uznał, że widzewiak faulował i podyktował rzut karny. Z jedenastu metrów pewnie strzelił Michalis Kosidis i do przerwy gospodarze prowadzili 2:0.