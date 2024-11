Wiceprezes PZPN ws. Probierza. „Tę decyzję może podjąć tylko jeden człowiek”

- Jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół pierwszej reprezentacji, to jest to mocno związane z prezesem Kuleszą. On bezpośrednio nadzoruje tę drużynę, więc myślę, że to w jego rękach leży to, co się będzie działo wokół reprezentacji. Wierzę, że taka dyskusja przed nami i będziemy w stanie wyciągnąć wnioski. Z tego, co wiem, to prezes mówił bardziej o swoim spotkaniu z selekcjonerem, który się pewnie odbędzie w najbliższych dniach. My oczywiście też rozmawiamy cyklicznie i myślę, że podczas spotkania na pewno ten temat już się pojawi.

Reklama