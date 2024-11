Nazwisko legendy zobowiązuje. Właśnie został wicemistrzem świata

Polscy tenisiści stołowi odnieśli dwa ogromne sukcesy. Podczas mistrzostw świata w Szwecji drużynowo zdobyli medale w kategorii juniorów (do lat 19) i kadetów (do lat 15). W starszej drużynie grał m. in. Marcel Błaszczyk, który nosi takie samo nazwisko jak Lucjan, jeden z najbardziej utytułowanych pingpongistów w historii tego sportu w Polsce.