Miliarder pisze o Widzewie. Kluczowe dni, a kibice już wniebowzięci

Pierwsze dowody, że Dobrzycki może być zainteresowany kupnem polskiego klubu, to wywiad w "Gazecie Wyborczej". Powiedział w nim, że chciałby kupić polski klub, by "udowodnić, że można prowadzić go w Polsce sensownie". Od razu było jasne, że najbliżej będzie mu do Widzewa, bo Panattoni jest sponsorem strategicznym klubu, a Dobrzycki zasiada w radzie nadzorczej.