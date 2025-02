Niemiecki siatkarz bohaterem, ale co zrobił Andrzej Wrona? Najlepszy w sezonie, jest awans

PGE Projekt walczy o jak najwyższe miejsce przed rundą play-off, a potem chce rywalizować o mistrzostwo Polski. Zespołowi z Gorzowa Wielkopolskiego nie grozi już raczej spadek, nie ma też raczej nadziei na grę w czołowej ósemce. W dodatku Cuprum Stilon do Warszawy przyjechał z bagażem pięciu porażek z rzędu . Gdyby jednak gorzowianie w poprzednich kolejkach grali tak, jak w piątek w stolicy, pewnie mieliby na koncie więcej punktów.

A na tym nie koniec, bo po bloku Andrzeja Wrony i asie serwisowym Branda przewaga wzrosła do dziesięciu punktów. Łącznie warszawianie zanotowali w pierwszym secie aż pięć punktowych bloków , w tym w ostatniej akcji, gdy Wrona zatrzymał na siatce Mathijsa Desmeta . PGE Projekt rozbił rywali 25:15.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa przezwyciężył problemy, Andrzej Wrona w formie

Na drugą partię zespół z Warszawy wyszedł bez Bartłomieja Bołądzia , którego zastąpił Linus Weber . Andrzej Kowal , trener Cuprum Stilonu, posłał w bój ten sam skład - Desmet wrócił do rezerwy i znów blok PGE Projektu próbował przełamać Taht. Pole manewru doświadczonego szkoleniowca było zresztą w piątek nieco ograniczone, bo przeziębienie wykluczyło z gry rozgrywającego Przemysława Stępnia .

Graban na trzecią partię wrócił do Bołądzia, ale goście nadal prezentowali się dobrze. Szybko odskoczyli na trzy punkty po długiej akcji wykończonej przez Tahta. Warszawianie odrobili straty i po punktowym bloku Bołądzia był remis 9:9. Gra nadal była jednak zacięta, kiedy zagrywką warszawian zaskoczył Seweryn Lipiński , Cuprum Stilon prowadził 15:13. Warszawianie właśnie wtedy się jednak zerwali. Znów zagrywkami pomógł Kochanowski, Brand zdobył punkt blokiem, i to PGE Projekt miał przewagę pięciu punktów. Wrona zanotował już szósty punktowy blok w tym meczu , a warszawianie wygrali 25:21.

Początek czwartej partii to wymiana ciosów. W ofensywie gospodarzy sporo było udanych akcji z udziałem Wrony, ale w innych strefach ataku było gorzej. Kiedy na blok gorzowian nadział się Bołądź, PGE Projekt przegrywał 9:12. W obronie gości świetnie pokazywał się Maksymilian Granieczny , ale po kilku minutach warszawianie odrobili straty. W polu zagrywki szalał wprowadzony na podwójną zmianę Linus Weber , jeszcze raz w bloku błysnął Wrona. Gospodarze prowadzili już 19:14 i takiej zaliczki nie zmarnowali.

Czwarty set skończył się wygraną PGE Projektu 25:17. Nagrodę MVP spotkania otrzymał Brand, ale na uwagę zasługuje też aż siedem punktowych bloków Wrony - to jego najlepszy rezultat w tym sezonie. Po zwycięstwie warszawski zespół co najmniej do niedzielnego meczu Aluron CMC Warty Zawiercie będzie wiceliderem PlusLigi.