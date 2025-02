Motor Lublin może mieć kłopoty. Chodzi o spółki skarbu państwa

Orlen zostaje w Motorze na 2 lata

Choć w IV kwartale koncern osiągnął rekordowy zysk, to w całym roku zanotował 7,95 mld zł zysku netto. To o 13 mld mniej, niż rok wcześniej . Nie miało to jednak znaczenia w kwestii dalszej współpracy z klubem żużlowym. Motor nadal będzie otrzymywał okrągły milion za sponsoring tytularny.

Prezes mówi o 20%, zarzuca mu kłamstwo

Prezes Jakub Kępa tłumaczył rok temu, że spółki skarbu państwa stanowią zaledwie 20% budżetu klubu, który wynosi mniej więcej 25 mln zł. Jeśli to prawdą, Motor nadal świetnie by prosperował. Nie byłby pewnie takim dominatorem i być może nie mógłby pozwolić sobie na kontrakt Bartosza Zmarzlika.

- Wydaje mi się, że nie do końca tak to wygląda. Sam stadion, mimo że jest pełny, przy obecnych warunkach nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów. Zawodnicy mają też bardzo lukratywne kontrakty sponsorskie, co klub skutecznie wykorzystuje w negocjacjach. Może być tak, że prezes oficjalnie mówi o 20%, a reszta pieniędzy na Zmarzlika trafia do niego poprzez umowy sponsorskie - twierdzi w rozmowie z nami Leszek Tillinger.