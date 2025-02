Znany siatkarz mógł grać z Wilfredo Leonem. Zaskakująca decyzja, Rosjanie go przekonali

Sam Deroo to postać świetnie znana w PlusLidze. Niespełna 33-letni przyjmujący trzykrotnie świętował mistrzostwo Polski w barwach ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle , ma też na koncie dwa triumfy w Pucharze Polski. W sezonie 2021-2022 występował natomiast w Asseco Resovii - wrócił do PlusLigi po dwóch latach spędzonych w Dynamie Moskwa.

Po przygodzie w Rzeszowie niespodziewanie zdecydował się na ponowne przenosiny do Rosji. Zrobił to mimo trwającej wojny w Ukrainie, rozpętanej przez rosyjskich agresorów. Przeniósł się na wschód po zaledwie kilku miesiącach od głośnego wpisu w mediach społecznościowych, w którym apelował do znajomych Rosjan, by "otworzyli się na fakty", zgodnie z którymi w Ukrainie giną niewinni ludzie.