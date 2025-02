Starcie gigantów poprzedzi mecz pretendentów do brązu

- Wybrzeże prezentuje wysoką formę, mają zgrany zespół, w którym atak i obrona funkcjonuje bardzo dobrze. Jest to pomieszanie młodości z doświadczeniem. Ten mecz zapowiada wiele emocji i walki, na pewno będziemy chcieli zamazać plamę i zrewanżować się za Puchar Polski, ciężko trenujemy i mamy swój plan na to spotkanie - wyjaśnia Mateusz Wychowaniec, skrzydłowy Rebus KPR-u Ostrovii.

O pierwsze zwycięstwo pod okiem Tomasza Strząbały chce powalczyć Zepter KPR Legionowo , który zmierzy się u siebie ze wspomnianym zespołem z Opola. W niedzielę po raz drugi do Puław wróci Kacper Adamski . Po pierwszej części sezonu doświadczony rozgrywający przeniósł się do walczącego o utrzymanie Śląska Wrocław . W niedawnej, pucharowej rywalizacji zdecydowanie wygrały Azoty. W poprzednim tygodniu zespół z Dolnego Śląska przegrał dopiero po karnych z Górnikiem Zabrze , na pewno nie zrezygnuje z walki o punkty na terenie drużyny, która musi radzić sobie w mocno okrojonym składzie.

- Wolałbym nie komentować spraw pozaboiskowych. Nie czuję się do tego kompetentny. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak się czujemy jako zawodnicy w tej sytuacji - nie wspominając już o całej reszcie. Nie jest łatwo, ale staramy się skupić na grze i robić swoje. Jeśli chodzi o mecz, to spodziewam się twardej walki, bo Piotrków, podobnie jak Wrocław, walczy o punkty i nigdy się nie poddaje. My z kolei musimy wygrywać, by osiągnąć nasz cel, jakim jest miejsce w pierwszej szóstce. Sezon zaczął się dla nas trudno, ale teraz nie ma czasu na kalkulacje. Mogę obiecać, że damy z siebie wszystko i będzie to mecz pełen walki oraz emocji - wyjaśnia Krzysztof Komarzewski, skrzydłowy Górnika.