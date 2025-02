MŚ w Trondheim. Norwedzy mistrzami świata w kombinacji. To jednak nie o nich jest najgłośniej

Przed dwoma lata w Planicy było identycznie. Wygrała Norwegia, przed Niemcami. Trzecie miejsce, podobnie jak teraz przypadło Austriakom, choć to nie było takie oczywiste. Wszystko dlatego, że sędziowie przez ponad godzinę debatowali nad tym, czy brąz nie powinien przypaść Japonii. Obie reprezentacje czekały w wielkim zniecierpliwieniu, podobnie jak kibice, ale ostatecznie podium ze Słowenii się powtórzyło, bo krążek przyznano Austrii. Dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji?

Absurdalna debata sędziów. Ponad godzinę czekano na decyzję ws. brązwego medalu

Otóż sędziowie nie wiedzieli, co zrobić z finiszem o trzecie miejsce. Dyskutowany nad tym, czy biegnący w sztafecie austriackiej Johannes Lamparter zabiegł drogę Japończykowi Ryocie Yamamoto, czy nie. Obaj zawodnicy zostali nawet na rozmowę do pokoju sędziów. Austriak cytowany przez norweskie media zarzekał się, że "nie widział rywala". Ostatecznie stwierdzono, że do złamania zasad nie doszło, mimo że wyraźnie widać, jak Lamperter zajeżdża drogę Yamamoto i brązowy medal powędrował do Austriaków. Całe zajście można zobaczyć w poniższy wideo.