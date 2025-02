Wielka gwiazda powraca do reprezentacji, długo na to czekano. Selekcjoner potwierdza

Między oboma panami doszło do konfliktu, który poskutkował tym, że Courtois został odstawiony na boczny tor , a selekcjoner stawiał zamiast niego na Koena Casteelsa czy Matza Selsa . W końcu w sierpniu 2024 roku zawodnik Realu Madryt ogłosił, że zawiesza swoją karierę w "Czerwonych Diabłach".

Garcia zastąpił Tedesco i dokonała się wielka zmiana. Courtois triumfalnie powraca do kadry

Po niezbyt spektakularnym Euro 2024 i mocno nieudanych rozgrywkach Ligi Narodów pozycja Tedesco zachwiała się jednak w posadach i został on koniec końców zwolniony w połowie stycznia . Jego miejsce zajął Rudi Garcia i... sytuacja dotycząca belgijskiej "jedynki" diametralnie się zmieniła.

Nowy trener w rozmowie z "L'Equipe" oficjalnie ogłosił, że ma zamiar stawiać na gracza "Królewskich". "On wraca do drużyny narodowej. Spotkałem się z nim w Madrycie przed meczem Real - City. To doskonała wiadomość dla Belgii" - skwitował.