FC Porto - Liverpool. Liga Mistrzów: Klopp „Liverpool nie ma „przewagi” nad Porto. Wideo

FC Porto - Liverpool. Liga Mistrzów: Klopp „Liverpool nie ma „przewagi" nad Porto.

Jurgen Klopp jest nieugięty, że Liverpool nie ma przewagi nad Porto przed wyjazdowym spotkaniem w Portugalii, w którym to, zmierą się z podopiecznymi Sergio Conceicao.



„The Reds” pokonali Porto dwa razy, podczas gry z portugalską drużyną na Estadio do Dragao w Lidze Mistrzów w 2018 i 2019 roku – drużyna Kloppa dwukrotnie awansowała do finału po zwycięstwie w Portugalii.