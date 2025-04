Siatkarski nokaut w pierwszym secie, a potem taki zwrot. Rekord w walce o finał pobity

W TAURON Pucharze Polski lepsza była Warta, w pierwszym meczu półfinałowym PlusLigi PGE Projekt. Drużyny z Zawiercia i Warszawy rywalizują w ostatnich dniach na różnych frontach , ale przed wtorkowym meczem pod ścianą byli zawiercianie. Po porażce 2:3 w Warszawie musieli wygrać przed własną publicznością, by przedłużyć nadzieje na grę w finale.

Siłą zawiercian była solidna skuteczność w ataku - 56 procent - i mała liczba błędów. Z kolei warszawianie oddali rywalom po własnych błędach aż 13 punktów ! Rozpędu Warcie bez problemu wystarczyło do końca seta, w którym rozbiła rywali 25:14.

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie nie wykorzystał szansy. PGE Projekt Warszawa wrócił do gry

W drugim secie goście stanęli na nogi. Rozpoczęli od prowadzenia 5:2. Zawiercianie szybko odrobili straty i partia była wyrównana. Przed końcówką na dwa punkty po raz kolejny odskoczył PGE Projekt - prowadził 17:15 po asie serwisowym Jakuba Kochanowskiego . Winiarski przerwał grę i jego zawodnicy nie dali rywalom odskoczyć na dobre. Warszawianie opierali atak na skutecznym Weberze, ale decydujący okazał się Jurij Gladyr, środkowy gospodarzy . Jego dwie punktowe zagrywki dały przewagę Warcie w końcówce. Pod siatką było sporo nerwów, Graban dyskutował z sędziami, ale to Warta wygrała 25:22.

Na trzeciego seta w warszawskiej drużynie nie wyszedł Kevin Tillie. Zastąpił go Tobias Brand, a PGE Projekt nadal grał z Wartą jak równy z równym. A nawet minimalnie odskoczył przy stanie 10:8. Po chwili punkt do tej zaliczki dorzucił asem serwisowym Weber. Blok gości przy ataku Karola Butryna dał im już prowadzenie 15:11. Zawiercianie nie złożyli jednak broni i zmniejszyli straty do dwóch punktów. Cuda w obronie wyprawiał libero PGE Projektu Damian Wojtaszek, a jego zespół wygrał 25:23 i utrzymał się w grze.