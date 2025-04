Poważny zgrzyt, La Liga odpowiedziała Barcelonie. Flick ma prawo być wściekły

Terminarz "Barcy" w najbliższych tygodniach jest więc dosyć "gorący" - seria arcyważnych gier rozpoczyna się już 22 kwietnia od potyczki ligowej z Mallorcą, potem zaś dojdzie do finału Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt (26 kwietnia), oraz dwumeczu z Interem Mediolan w półfinale Champions League, zaplanowanym na 30 kwietnia i 6 maja, a przepleciony kolejnym starciem w hiszpańskiej ekstraklasie, tym razem z Realem Valladolid .

Barcelona nie porozumiała się z La Ligą. Zwarcie między stronami, poszło o... godzinę meczu

To w związku ze zmaganiami z "Los Pucelanos" doszło ostatnio do pewnych niesnasek na linii "Barca" - zarząd La Ligi . Pierwotnie mecz ten miał odbyć się 4 maja, natomiast został przeniesiony na 3 maja na godz. 21.00.

Ostatecznie w poniedziałek ze strony Barcelony miało wpłynąć oficjalne pismo, w którym poproszono o to, by pierwszy gwizdek w tym przypadku wybrzmiał o 18.30, 16.15 lub 14.00. Odpowiedź miała nadejść dość szybko, o czym informował Ramon Fuentes z "Mundo Deportivo".

Według jego informacji La Liga miała odnieść się negatywnie do prośby "Blaugrany", argumentując to faktem, że zespół z Estadi Olimpic/ Camp Nou znał terminarzowe szczegóły wokół starcia z Realem już 7 kwietnia. Wszystko zdaje się sprowadzać do jednej linii - FC Barcelona spóźniła się w kwestii godzinowych roszad, a La Liga i tak uważa, że poszła jej na rękę w związku ze zmianą daty...