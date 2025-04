Michał Cieślak (27-2, 21 KO) stanie do walki o tytuł mistrza świata WBC Interim! Rywal? Legenda tego sportu. Miejsce? Kanada, czyli teren wroga! - ogłosiła w środę wieczorem w mediach społecznościowych promująca naszego czołowego pięściarza grupa KnockOut Promotions. "Do trzech razy sztuka" - już powtarza sobie dwukrotny pretendent do tytułu czempiona globu, przed którym rysuje się wielka szansa na dopisanie najważniejszego rozdziału w swojej karierze.