Jedno pytanie w Madrycie, a zirytowało Igę Świątek. Tuż przed rewanżem z Ealą

Teraz drugą rakietę świata czeka "tysięcznik" w Madrycie. W pierwszej rundzie Świątek otrzymała wolny los, przez co turniej rozpocznie od drugiego etapu. Na start jej przeciwniczką będzie Alexandra Eala, która obecnie plasuje się na 72. miejscu w rankingu WTA. Filipinka niecały miesiąc temu niespodziewanie pokonała 23-latkę 6:2, 7:5 w ćwierćfinale zawodów w Miami. - Każdy mecz to inna historia, nawet gdy po drugiej stronie jest ta sama zawodniczka. Czy zagram za rok znów w Miami bądź Madrycie, to będzie to inne spotkanie. Gdy już kurz opadł po Miami, nie staram się wspominać tamtego turnieju. Oczywiście, teraz wszyscy pytają, ale będę miała jeszcze czas na wspomnienia. Skupiam się już na Madrycie - mówiła na konferencji prasowej po pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii, w którym ograła Wiktoriję Tomową, 6:3, 6:2 i awansowała do drugiej rundy, dzięki czemu zagra z Polką.

