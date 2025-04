Legenda Arsenalu nie kryje swojego zaskoczenia. Chodzi o Jakuba Kiwiora. "Martwiliśmy się"

Obecna sytuacja Jakuba Kiwiora to klasyczny przypadek drogi "z piekła do nieba". Przez większą część sezonu polski defensor nie mógł liczyć na zaufanie Mikela Artety , który sadzał go na ławce rezerwowych. Pojawiło się wówczas wiele pogłosek o ewentualnym odejściu Kiwiora , który ewidentnie nie znajdował miejsca w drużynie konstruowanej przez hiszpańskiego szkoleniowca.

Ian Wright pod wrażeniem gry Kiwiora. "Przyszedł i udowodnił, że jest wystarczająco dobry, aby być w składzie"

Swoimi obawami odnośnie do formy Jakuba Kiwiora podzieli się między innymi legendarny zawodnik "Kanonierów" Ian Wright. "Martwiliśmy się z powodu graczy, z którymi przyszło mu się mierzyć i poziomu presji, który ciąży na zawodnikach na tym etapie sezonu. Mimo to on do tej pory radził sobie z tym wszystkim wręcz niewiarygodnie dobrze. Przyszedł i udowodnił, że jest wystarczająco dobry, aby być w składzie. Co prawda kilka razy brakowało mu pewności i popełnił też kilka drobnych błędów, ale kiedy najbardziej potrzebowaliśmy go na tym etapie sezon, on dał radę" - mówi Wright cytowany przez portal "Football365".