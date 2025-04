Cios dla Zielińskiego. Włosi już wiedzą. Mecz z Barceloną nie dla Polka

Już teraz wiadomo, że tegoroczną Ligę Mistrzów wygra zespół, który jeszcze nigdy nie wznosił Pucharu Europy, albo robił to wiele lat temu. Nie oznacza to jednak, że w półfinałach znalazły się mniej znane ekipy. Wręcz przeciwnie. Po emocjonujących ćwierćfinałach w grze pozostały Inter Mediolan, Arsenal, Paris Saint-Germain i FC Barcelona . Katalończycy zagrają z Włochami, a londyńska ekipa o finał Champions League zawalczy z francuskim zespołem .

To, co najważniejsze z perspektywy polskiego kibica to fakt, że w półfinałach zobaczymy pięciu Polaków. W barwach Dumy Katalonii są Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, w Arsenalu Jakub Kiwior, a w Interze Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński. Będzie to więc okazja, aby zobaczyć aż czterech aktualnych reprezentantów Polski w najważniejszych starciach na europejskim "podwórku". Problem w tym, że niemal pewna jest absencja Zielińskiego.