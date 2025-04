Złoty strzał polskiego klubu. Ściągnęli gwiazdę w promocyjnej cenie

Fantastyczna forma Duńczyka

Wielu ekspertów oraz kibiców miało obawy. Wynikało to z ostatnich dwóch słabszych sezonów w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa. Na domiar złego pod koniec sezonu zaliczył straszny upadek podczas Grand Prix Łotwy. W wyniku tego miał uszkodzoną kość ramienną, prawą stopę oraz złamany łokieć. To jednak przeszłość. Po kontuzji nie widać żadnego śladu, a Duńczyk na torze wygląda o wiele pewniej i lepiej, aniżeli w poprzednich dwóch latach.

Złoty strzał

Jeśli porównamy gratyfikacje finansowe to wielu zawodników ma o wiele lepsze warunki niż Michelsen. Mimo to, 30-latek jest obecnie o wiele lepiej przygotowany do sezonu. Za Duńczykiem w liście klasyfikacyjnej znajdziemy takich zawodników jak chociażby: Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Martin Vaculik czy Leon Madsen.

Ci zawodnicy mają dysponować lepszymi warunkami finansowymi, a mimo to notują gorsze rezultaty od Duńczyka. To pokazuje, że na giełdzie transferowej trzeba mieć dobrego nosa. Działacze toruńskiego klubu mogą być niezwykle zadowoleni, patrząc na dyspozycję Michelsena. W tym przypadku można śmiało zacytować Ricky’ego z "Chłopaków z Baraków" - Zawsze miałem łeb do interesów. Dzięki kapitalnej postawie Michelsena drużyna dopisuje ważny punkt tabeli po remisie w Gorzowie. To ogromny krok w stronę fazy play-off.