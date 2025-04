KSW szykuje kolejny hit. Jest potwierdzenie ws. pogromcy Szpilki, znamy datę i rywala

Arkadiusz Wrzosek z przytupem wszedł do organizacji KSW. W szeregach polskiego giganta jest on jak na razie niepokonany i bez większych problemów radzi sobie z każdym napotkanym przeciwnikiem. Najbardziej medialną walkę stoczył on w zeszłym roku, kiedy to w zaledwie kilkanaście sekund w Ergo Arenie rozprawił się z Arturem Szpilką. W listopadzie z kolei sportowiec zatrzymał w pierwszej rundzie Matheusa Scheffela.

