Alarm w legendarnym klubie. Wskazał poważny problem, gwiazda pod ostrzałem

To bardzo niepokojące w kontekście kolejnych wyjazdów. Rywale znają sposób na drużynę z Leszna. Martwi mnie to, że przecież ten tor w Krośnie wcale nie był aż tak tragiczny. Naprawdę trudno uwierzyć w to, że tak doświadczeni zawodnicy nie potrafią sobie poradzić w takich warunkach

~ grzmi Krzystyniak.