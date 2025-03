Potężna burza w Madrycie. Marciniak "skasował" gola. Cios już w 27. sekundzie

Wydawało się, że jedna bramka przewagi z pierwszego spotkania (2:1 na Estadio Bernabeu) może się okazać dla Realu Madryt kapitałem na wagę awansu do ćwierćfinału. Ale wystarczyło 27 sekund gry, by mecz z ubiegłego tygodnia stracił znaczenie . Już w pierwszej minucie wszystko zaczynało się od nowa.

Bramkowa akcja w wykonaniu Atletico została przeprowadzona podręcznikowo. Zagranie ze środka pola na skrzydło, tam piłkę przejął Rodrigo De Paul i skierował ją w pole karne rywala po ziemi. Futbolówka przemknęła między nogami Antonio Ruedigera i Marco Asencio, by trafić do Conora Gallaghera. A ten wślizgiem z pola bramkowego wpakował ją do siatki.