Szczęsny szykował się do meczu, a tu takie wieści. Hiszpanie zgodni, Flick nie ma wyboru

Jako że Real Madryt w sobotę sensacyjnie przegrał 0:1 z Espanyolem, FC Barcelona stanęła przed wielką szansą na odrobienie do niego części strat w lidze. Na niedzielę o godzinie 14:00 zaplanowano jej spotkanie z Deportivo Alaves. Na godziny przed meczem z Hiszpanii zaczęły spływać wieści ws. Wojciecha Szczęsnego. Hiszpanie byli zgodni co do tego, że Hansi Flick został pozostawiony bez wyboru.