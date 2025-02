Kto by się spodziewał, że napędzony kolejnymi zwycięstwami nad Salzburgiem, Brest, czy Celtą Vigo potknie się na walczącym o utrzymanie Espanyolu. "Papużki" sprawiły w sobotę sensację, wygrywając 1:0 z "Loc Blancos", choć hiszpańskie media podkreślały, że w Barcelonie doszło do skandalu. W jego centrum znalazł się znów Kylian Mbappe. Kamery nagrały, jaki gest wykonał Francuz po zakończeniu rywalizacji z Espanyolem, co wywołało sporą polemikę w mediach.