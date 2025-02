Chociaż FC Barcelona zachwyca w obecnym sezonie siłą ofensywną, Hansi Flick zgłosił zarządowi potrzebę dodatkowych wzmocnień w tej sferze. Trener całkowicie stracił zaufanie do Ansu Fatiego, który miał odbudować się pod jego okiem. Kiedy Niemiec obejmował stery Barcy, mówiono, że jeśli jemu się nie uda, to przyszłość wychowanka w Katalonii jest już skreślona. I wygląda na to, że tak też się stało.