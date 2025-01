Historia Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona nie przestaje zadziwiać. Już sam fakt tego, że Polak znalazł się w klubie z Katalonii był wręcz szokujący. Na nieco ponad miesiąc przed podpisaniem umowy z "Blaugraną" ogłosił bowiem, że odchodzi na piłkarską emeryturę.

"Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia. Poświęcałem się codziennie, bez wymówek. Moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej" - napisał w mediach społecznościowych golkiper.

FC Barcelona zaczyna pracę nad przedłużeniem umowy Szczęsnego

Wówczas z pewnością nie spodziewał się, że na początku października zwiąże się umową z jednym z największych klubów świata, a więc FC Barcelona. Polak podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu, ale w jednej z rozmów nie wykluczył, że pomyśli nad jego przedłużeniem. Trudno było sobie to jednak wyobrazić, gdy patrzyło się, jak Szczęsny kolejne mecze zaczyna na ławce rezerwowych i ogląda to, co między słupkami wyczynia jego rywal Inaki Pena.

Wszystko zmieniło się wraz z rozpoczęciem nowego roku. O ile to, że Polak zagra w Pucharze Króla wydawało się pewne, o tyle późniejsze wydarzenia przybrały niespodziewany obrót. Debiut przeciwko UD Barbastro większej historii nie przyniósł, ale kolejne mecze już zdecydowanie tak. Najpierw Szczęsny zagrał w Superpucharze Hiszpanii, bo na odprawę spóźnił się Inaki Pena. Ostatecznie Hiszpan wrócił między słupki, bo Szczęsny został ukarany czerwoną kartką.

Później Polak dwa kolejne mecze oglądał z poziomu trybun i ławki rezerwowych, ale Hansi Flick niespodziewanie dał Szczęsnemu szansę na występ w Lidze Mistrzów. Występ Szczęsnego z Benficą dobry jednak nie był, a mimo tego były bramkarz naszej kadry zagrał w spotkaniu La Liga przeciwko Valencii. Po tym meczu niemiecki szkoleniowiec ogłosił światu, że Polak jest od teraz numerem jeden i zagra także w meczu Ligi Mistrzów z Atalantą, a powodem ma być to, że z Polakiem między słupkami "Blaugrana" jeszcze nie przegrała. Reklama

Wobec tego wszystko naturalnie zaczęły narastać plotki w sprawie przyszłości Polaka. Jak się okazuje, FC Barcelona chce przedłużyć umowę z naszym byłym reprezentantem i już rozpoczęła pracę nad tym, aby osiągnąć porozumienie, które zwiąże go kontraktem do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Takie informacje przekazał użytkownik Sergi228, który prywatnie jest Cule, a w przeszłości podawał już sprawdzone informacje, jak choćby tę o przedłużeniu umowy z Ronaldem Araujo. Wówczas zrobił to przed cenionym Fabrizio Romano.

Wydaje się, że sytuacja w bramce FC Barcelony jest dość skomplikowana. Na kapitana drużyny wyznaczono bowiem Marca-Andre ter Stegena, który aktualnie leczy bardzo poważną kontuzję. Poza tym w klubie obecny jest wychowanek Inaki Pena, którego umowa obowiązuje do 2026 roku. Oprócz tego na decyzję, co do swojej przyszłości czeka właśnie Szczęsny. Wydaje się niemożliwym, aby ta trójka w komplecie rozpoczęła kolejny sezon w barwach "Blaugrany".

Inaki Pena / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Wojciech Szczęsny / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP