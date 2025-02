Hiszpanie oszaleli na punkcie Lewandowskiego. Natychmiast to ogłosili

To co najgorsze w sezonie 2024/25 już za Robertem Lewandowskim? Wiele na to wskazuje. Polak po raz kolejny zaliczył dobre spotkanie w La Lidze, zdobywając szalenie ważną bramkę w starciu z Deportivo Alaves. Jeszcze w trakcie trwania meczu zaczęli rozpływać się nad nim dziennikarze na Półwyspie Iberyjskim. Kapitana reprezentacji naszego kraju ponownie nazwano "zabójcą". Ponadto podkreślono, że osiągnął on okrągłą liczbę goli.