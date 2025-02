Pachniało sensacją w meczu Barcelony. I nagle przełom, Lewandowski bohaterem

Zgodnie z predykcjami hiszpańskich dzienników w podstawowym składzie na mecz FC Barcelona - Deportivo Alaves znalazło się miejsce zarówno dla Wojciecha Szczęsnego , jak i Roberta Lewandowskiego . Dwaj Polacy mieli być jednymi z najjaśniejszych punktów w trakcie niedzielnej rywalizacji o wielkiej wadze. Zwycięstwo pozwoliłoby Barcy zredukować stratę w tabeli ligowej do Realu Madryt do czterech punktów. "Królewscy" w sobotę kompletnie nieoczekiwanie przegrali 0:1 z Espanyolem.

FC Barcelona z trzema punktami. Pierwszy gol padł dopiero po przerwie

Przełom wreszcie nastąpił po kwadransie przerwy. A rolę główną odegrał Robert Lewandowski. Polakowi najpierw zabrakło centymetrów do tego, by cieszyć się z gola w 57 minucie. Kilka chwil później kapitan reprezentacji naszego kraju wreszcie doczekał się kolejnego trafienia w La Lidze. Znów futbolówkę posłał do niego młody Hiszpan. Tym razem 36-latek odnalazł drogę do siatki, wyprowadzając FC Barcelona na zasłużone prowadzenie.