Stoch jednak poza kadrą. Thurnbichler skreśla i składa publicznie obietnicę

Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę skoczków na PŚ w Lake Placid. Do USA wybierają się ci sami zawodnicy, którzy właśnie bez powodzenia rywalizowali w Willingen. To oznacza, że ponownie nie zobaczymy na rozbiegu Kamila Stocha. Weteran wróci jednak do skakania o najwyższą stawkę już za dwa tygodnie. Jak zapewnił trener Thomas Thurnbichler, trzykrotnego mistrza olimpijskiego zobaczymy w zawodach PŚ w Sapporo.