AC Milan – Inter 1-1. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

Po wielu miesiącach spekulacji Nicola Zalewski zmienił klub, opuszczając AS Romę i trafiając do Interu Mediolan na półroczne wypożyczenie. Transfer ogłoszono w nocy 1 lutego, a Polak już po mniej niż 24 godzinach zadebiutował w prestiżowych derbach Mediolanu. Choć nie odbył jeszcze żadnego treningu z nowymi kolegami, zaliczył asystę przy wyrównującym golu Stefana de Vrija w doliczonym czasie gry, co uczyniło go jednym z bohaterów spotkania.

Reklama