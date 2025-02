Gwiazda wyrzucona z kadry. Rozwścieczyli kibiców, nawołują do buntu

Maciej Janowski opuścił zgrupowanie, na co nie otrzymał zgody selekcjonera kadry Rafała Dobruckiego. Z wypowiedzi trenera można było czuć niesmak w kontekście decyzji zawodnika. Polski medalista mistrzostw świata musiał odebrać paszport, angielską wizę, a także miał zaplanowany ślub swoich znajomych, a zarazem sponsorów.

Wyrzucili go z kadry, oburzyli kibiców

Z komunikatu możemy dowiedzieć się, że za tę decyzję odpowiada Zarząd Główny PZM, który jednogłośnie zdecydował, że Maciej Janowski zostaje wykluczony z kadry na sezon 2025. To jednak spotkało się z dobitną reakcją polskich kibiców.



- Teraz koledzy z kadry powinni się zbuntować i oczekiwać powrotu Maćka - napisał jeden z kibiców. - Robicie wszystko, aby prawdziwy kibic odwrócił się od żużla. Wstyd - wtóruje mu kolejny. To pokazuje, że nastroje wokół kadry są najgorsze od lat. Patrząc na stopień zaangażowania fanów, można rzec, że doszło do potężnego kryzysu wizerunkowego.