"Zbigniew B. został oskarżony o to, że w okresie od listopada 2014 r. do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z Gabrielą M., Jakubem T., Maciejem S. oraz Andrzejem P., nadużywając przysługujących mu uprawnień w zakresie negocjowania umów i niedopełniając obowiązków dbałości o mienie, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów, poprzez zapłatę spółce O. sp. z o.o. kwoty 1.016.902 zł. za fikcyjne negocjacje umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o." - brzmiał najważniejszy fragment dokumentu dostępnego na "gov.pl" .

UEFA przysłała dwa zdania do polskiej redakcji. Pozycja Bońka niezagrożona

Ta sama redakcja nie zamierzała poprzestać na uzyskaniu komentarza od 68-latka i wystosowała prośbę o stanowisko do UEFA. Dlaczego akurat Unia Europejskich Związków Piłkarskich? Zbigniew Boniek pełni w niej funkcję wiceprezesa. Odpowiedź przyszła stosunkowo szybko, bo już we wtorkowe popołudnie. " UEFA nie komentuje trwających procesów prawnych i mocno wierzy w zasadę domniemania niewinności przy okazji jakichkolwiek środków prawnych . Nie mamy nic więcej do dodania" - napisała osoba odpowiedzialna za komunikację z mediami.

Popularny "Zibi" na razie może więc spać w miarę spokojnie i czekać na kolejne informacje w sprawie. Konieczna będzie jednak współpraca z prokuraturą, która zamierza wyjaśnić nieścisłości. "Jeżeli będzie się stawiał do sądu, to nie będzie zatrzymany, ani doprowadzony. Jeśli natomiast sąd będzie widział jego obecność jako obowiązkową, a on nie będzie się stawiał, wówczas sąd może go zatrzymać i doprowadzić" - mówił na łamach Interia Sport rzecznik prasowy PK, prok. Przemysław Nowak.