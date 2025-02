Nicola Zalewski po wielu miesiącach plotek i spekulacji w końcu odszedł z AS Roma, ale zmienił klub na lepszy, co może nieco zaskakiwać. Reprezentant Polski bowiem na pół roku odszedł do Interu Mediolan. Nasz wahadłowy szansę debiutu dostał po mniej niż 24 godzinach od ogłoszenia transferu. Polak zameldował się na murawie w 75. minucie derbów Mediolanu. Został jednym z bohaterów, bo zanotował asystę przy golu na 1:1 w doliczonym czasie gry.