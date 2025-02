Awantura na korcie. Dostał cios w twarz i padł jak rażony. Wtedy się zaczęło

Garin znokautowany i... zdyskwalifikowany. Kuriozum na korcie w Pucharze Davisa

Chilijczyk odmówił dalszej gry, domagając się dyskwalifikacji przeciwnika . Sędzia Carlos Ramos był jednak innego zdania i nakłaniał poszkodowanego do gry.

- Jeśli nie zamierzasz go zdyskwalifikować, to zdyskwalifikuj mnie! Nie masz jaj, żeby to zrobić! - wykrzywiał tenisista z Ameryki Południowej.