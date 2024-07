Reprezentant Polski surowo o Euro. „Niech komputery gwiżdżą, a nie sędziowie”

Jacek Ziober, były zawodnik francuskiego Montpellier i hiszpańskiej Osasuny: Wyrachowany i nastawiony na wynik. Rzeczywiście niektóre mecze ogląda się z trudem, bo po prostu są nudne. To mistrzostwa goli samobójczych, co też o czymś świadczy. Rzuca mi się też w oczy zmęczenie zawodników. Wielu tych czołowych ma za sobą sezon z meczami ligowymi i w europejskich pucharach. A po dwóch tygodniach przerwy jadą na Euro. A to turniej, w którym dawka wysiłku i intensywności jest dużo wyższa, a do tego jeszcze presja. Nie dziwię się, że niektórym brakuje pary. Razi mnie działanie VAR-u, bo piłkarze biegają w polu karnym ze "związanymi rękami". Pusty śmiech mnie ogarnia, gdy to widzę. Interpretacja zagrań ręką stała się żałosna. To, co widzimy na Euro, jest coraz bardziej oderwane od piłki nożnej, w której się zakochaliśmy. Coraz trudniej połapać się w decyzjach sędziów. Wolałbym, by arbitrzy mieli określone i jednolite wytyczne.

