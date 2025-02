Ważne wieści ws. gwiazdora Ekstraklasy. Niemal wszystko wiadomo

Fiński napastnik jesienią zdobył 11 bramek, więc zaczęły sobie na niego ostrzyć zęby inne kluby. Nieoficjalnie mówiło się m. in. o Lechu Poznań, ale wiele wskazuje, że Kallman zostanie przy Kałuży.

- Co prawda nie jestem w stanie zagwarantować, że na pewno nie odejdzie, bo nie ma zawodnika nie na sprzedaż. Jednak bardzo bym chciał, żeby został i zanosi się na to, że tak się stanie - podkreśla Dawid Kroczek, trener Cracovii. Reklama

Przy Kałuży muszą jednak powoli oswajać się z myślą, że to ostatnie miesiące Fina w Cracovii. Kontrakt Kallmana obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu, więc nawet teraz może podpisać umowę z nowym pracodawcą. A chętnych na pewno nie będzie brakowało, ponieważ taki zawodnik i to do wzięcia za darmo, nie trafia się zbyt często. - To bardzo ważna postać w naszych zespole i najlepszy napastnik Ekstraklasy - nie ma wątpliwości trener Kroczek.

Gorsza wiadomość dla kibiców Cracovii jest taka, że klub na razie nie przeprowadził żadnego transferu.

- Niepokój to może za duże słowo, ale zdajemy sobie sprawę, że konieczne są dwa - trzy wzmocnienia, by utrzymać dyspozycję z rundy jesiennej. Mocno nad transferami pracujemy, bo nie chodzi o to, by od razu pozyskać piłkarza, do którego nie jesteśmy przekonani. To byłoby łatwe, ale warto zaryzykować i poczekać na piłkarza, który wejdzie do szatni i od razu podniesie poziom sportowy. Wiemy, że tym zestawem zawodników nie damy rady ograć całej rundy, bo wiemy, ile nas kosztowała końcówka jesieni - zaznacza Kroczek. Reklama

Szkoleniowiec przyznaje jednak, że kilku zawodników, których obserwowała Cracovia, znalazło już nowe kluby.

Podobnie było latem. Niektórzy nie byli dostępni w pierwszym tempie, ale Ajdina Hasicia czy Micka van Burena udało się pozyskać. Wierzę w pracę dyrektora Jarka Gambala, zresztą przy transferach pracujemy wspólnie. Ważne, żebyśmy wytrzymali presję. Liczę, że wzmocnienia będą realne ~ przyznaje Kroczek

Cracovia - Raków w hicie Ekstraklasy

Bez nowych zawodników, ale za to z Kallmanem w składzie, Cracovia zmierzy się dziś z Rakowem. To najciekawiej zapowiadające się spotkanie w tej kolejce, bo gospodarze zajmują piąte miejsce w tabeli, a częstochowianie są wiceliderem.

- Mecze z Rakowem zawsze stoją na wysokim poziomie i są wymagające. Faworyta nie chcę wskazywać, ale nie czujemy się nim - podkreśla trener Kroczek.

- Każdy mecz jest ważny, ale cztery pierwsze pierwsze będą kluczowe [z Rakowem, Widzewem Łódź, Koroną Kielce i Jagiellonią Białystok - przyp. red]. Zobaczymy, co się wydarzy i jeśli dystans do prowadzących będzie mały, to można na coś liczyć. Stać nas na dobrą grę, jeśli poprawimy deficyty z rudny jesiennej - dodaje szkoleniowiec.

PJ

Cracovia / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Cracovia pokonała Radomiaka / Piotr Jakóbiec / INTERIA.PL

Raków Częstochowa / PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News