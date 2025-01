Jego zespół już tracił nadzieję. I wtedy wkroczył Wilfredo Leon. Co za odpowiedź

W pierwszym secie siatkarze Ślepska Malow Suwałki zaczęli od trzypunktowego prowadzenia. Potem jednak w pole zagrywki wkroczył Wilfredo Leon i seria punktów gości dała im prowadzenie 6:4. Liderem gości w ataku był Bennie Tuinstra , który w pierwszej partii skończył siedem z dziesięciu piłek. Tyle że po dłuższym okresie wyrównanej gry siatkarze z Suwałk znów uciekli Bogdance LUK. Po kontrataku wykończonym przez Antoniego Kwasigrocha prowadzili 18:15. W końcówce Leon poprawił jeszcze sytuację swojej drużyny zagrywką, ale to Ślepsk wygrał 25:23 po ataku Bartosza Filipiaka .

A przecież lublinianie, choć przed tygodniem przegrali z Asseco Resovią , mogli jechać do Suwałk w niezłych humorach. Mniej chodziło nawet o oczekiwaną wygraną na wyjeździe z CV Melilla w Pucharze CEV, a więcej o powrót do zdrowia kolejnych zawodników. W końcu trener Massimo Botti miał już do dyspozycji Mateusza Malinowskiego i Mikołaja Sawickiego, którzy zresztą weszli z rezerwy już w pierwszym secie. Gorzej wyglądała sytuacja zdrowotna gospodarzy, którzy musieli sobie radzić bez Henrique Honorato i Quentina Jouffroya.