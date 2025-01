10 tysięcy złotych dla Wąska. Wszystko za piąte miejsce

Później dobrą dyspozycję udowodnił podczas mistrzostw Polski, które wygrał z dużą przewagą nad Kamilem Stochem. To, co najważniejsze, miało jednak nadejść tydzień później. Mowa rzecz jasna o weekendzie w Zakopanem, w którym to Wąsek miał być liderem naszej kadry i nim był.