Zakopane przytłoczyło Pawła Wąska. Adam Małysz zdradził, co działo się z nim w nocy

Paweł Wąsek w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wyrównał swoją życiówkę i zajął piąte miejsce. Do podium zabrakło dziewięciu punktów. Po zawodach mówił o wielkich nerwach przed konkursem, a potem wyjaśnił, skąd one się wzięły. Rąbka tajemnicy uchylił też Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, który przyznał, że to był trudny czas dla naszego skoczka.