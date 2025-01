Wielka wpadka w Zakopanem. Działacze zapomnieli o polskim medaliście

W Zakopanem można było pożegnać Klemensa Murańkę. Działacze o tym zapomnieli. "Nie można robić ewenementu"

Tu nie chodziło o wielkie pożegnanie i wręczanie nagród. Wystarczyło tylko zaprosić 30-latka i w przerwie któregoś z konkursów pozwolić mu wejść na wybieg skoczni, by dziesiątki tysięcy kibiców pożegnały go, bo jednak jest jednym z 14 polskich medalistów mistrzostw świata w skokach i lotach i na to zasłużył. Zresztą to samo tyczy się Jana Ziobro, który karierę zakończył już wiele lat. On też nigdy nie został pożegnany, a przecież PŚ w Zakopanem jest doskonałą okazją do tego.