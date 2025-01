Polski obiekt przejdzie remont. Klubowi puszczają nerwy, a to nie koniec

Przeciekający dach trybuny wschodniej, zużyte krzesełka oraz przestarzała infrastruktura to tylko niektóre z problemów, które mają wpływ na komfort użytkowników Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. - Czasami jest mi wstyd za to, jak to wygląda. Po każdym meczu robimy zdjęcia i dokumentację i nic się nie dzieje. Ale jak miasto zatrudnia nieudaczników, to tak to wygląda - mówił w październiku Michał Drymajło.

Reklama