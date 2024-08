Aleksandra Mirosław z czasem 6.10 zdobyła złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej i jest pierwszą, historyczną mistrzynią olimpijską w tej konkurencji. Jej medal jest również pierwszym złotym dla Polski na francuskich igrzyskach. Aleksandra Kałucka za to zdobyła w tym kontekście historyczny brąz.

Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka na podium

Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka wysłuchały hymnu, a potem...

Po hymnie Mirosław przyciągnęła do siebie pozostałe medalistki, by można im było zrobić wspólne zdjęcie, a potem do rąk Kałuckiej trafił telefon i Polka zrobiła wszystkim koleżankom z podium wspólne selfie. Wspaniałe obrazki z Paryżu.