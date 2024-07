Polski siatkarz weźmie udział w popularnym show Polsatu. Kibice zachwyceni

Bartosz Bednorz do samego końca starał się o powołanie do kadry polskich siatkarzy na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Niestety, gdy Nikola Grbić na początku lipca ogłosił listę zawodników, którzy zaprezentują się w narodowych barwach na paryskich obiektach, "Bedni" nie miał zbyt wielu powodów do radości. W 13-osobowej kadrze znalazło się czterech przyjmujących, jednak dla niego... zabrakło miejsca. Szansę od selekcjonera dostali bowiem Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka. Wówczas stało się jasne, że zawodnik Asseco Resovii Rzeszów poczynania polskich siatkarzy na igrzyskach w Paryżu obserwował będzie... przed telewizorem.

Reklama