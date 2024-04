Poznaj finalistów Ninja Warrior Polska! Czy ktoś z nich zdobędzie Górę Midoriyama?

Igor Fojcik Wiek: 27 lat Zawód: trener personalny Miejsce zamieszkania: Rybnik Czas na Power Tower: 00:29:90 Od 2008 roku uprawia wspinaczkę sportową, a od startu w 4 edycji NWP również biegi OCR i ninja. Poza sportem lubi książki i podróże. Najbardziej szalona rzecz, którą zrobił to zgłoszenie się do "Ninja Warrior Polska" bez doświadczenia na przeszkodach i wygranie dwóch edycji z rzędu.. Marzy o zbudowaniu kompleksowego ośrodka sportowego w rodzinnym Rybniku. W czwartej edycji jako Pierwszy Polak atakował Górę Midoriyama.

Robert Bandosz

Wiek: 34 lata

Zawód: trener / dietetyk / dealer maszyn budowlanych

Miejsce zamieszkania: Pruszków

Robert Bandosz ze sportem jest związany od dziecka. Do 14-go roku życia grał w piłkę nożną. Później próbował swoich sił m.in. w badmintonie, lekkoatletyce, tenisie stołowym i speedrowerze. W wieku 15 lat trafił do szkółki żużlowej w Zielonej Górze. Dwa lata później wypadek pokrzyżował wszystkie jego sportowe marzenia i plany. Po wypadku Robert wrócił do uprawiania speedrowera, zdobywając kilka medali Mistrzostw Polski. Od 10 lat trenuje biegi z przeszkodami. Zdobył dwa medale Mistrzostw Polski OCR100 w 2021 i 2022 roku. Zdobył tytuł Last Warrior Standing w 2 edycji programu.