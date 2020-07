NBA. Silver: Koronawirus może uniemożliwić grę

Komisarz ligi NBA Adam Silver w wywiadzie dla magazynu "Time" przyznał, że koronawirus może uniemożliwić wznowienie sezonu. - Nie przemy do gry bez względu na wszystko - podkreślił. Koszykarze mają wrócić do rywalizacji 30 lipca.

- To czego ten wirus nas już nauczył, to że jest nieprzewidywalny. Razem z zawodnikami regularnie przyglądamy się napływającym danym. Jeśli pojawią się okoliczności, których nie braliśmy pod uwagę, to z pewnością zmienimy plany - dodał.

W zeszłym tygodniu przeprowadzono 302 testy na obecność koronawirusa wśród koszykarzy NBA. U 16 potwierdzono zakażenie, ale nie ujawniono ich nazwisk. Nie poinformowano także o wynikach testów trenerów i członków sztabów.

Sezon, wstrzymany 11 marca przez pandemię, ma zostać wznowiony 30 lipca z udziałem 22 drużyn, a wszystkie spotkania odbędą się na terenie parku rozrywki Disney World. Od 7 lipca zespoły mają się meldować w Orlando.

- Oczywiście jeśli liczba zakażonych będzie rosła, to będziemy musieli zaprzestać gry. Przed tym wirusem nie da się uciec. Zapewniam, że w całej sprawie zamierzamy się zachowywać odpowiedzialnie - powiedział Silver.

W USA jest najwięcej zakażeń na świecie. Na Covid-19 zachorowało tam ponad 2,6 mln ludzi, a ponad 129 tys. zmarło.

