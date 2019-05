Koszykarze Houston Rockets pokonali u siebie Golden State Warriors 112:108 i doprowadzili do remisu 2-2 w półfinale play off Konferencji Zachodniej NBA. W drugim poniedziałkowym meczu Boston Celtics przegrał z Milwaukee Bucks 101:113.

Zdjęcie James Harden (na czerwono) /AFP

W szeregach "Rakiet" najskuteczniejszy był James Harden, który zdobył 38 punktów, miał 10 zbiórek i cztery asysty. Na 11,5 s przed ostatnią syreną, przy stanie 110:108, wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych i goście stanęli przed szansą na wyrównanie, jednak próby z dystansu Kevina Duranta i Stephena Curry'ego były nieskuteczne. Wynik ustalił jednym celnym wolnym Chris Paul.

Reklama

- Kiedy ma się do czynienia z takimi zawodnikami, jak Klay Thompson i Stephen Curry, to nie można im pozwolić biegać po obwodzie i rzucać za trzy punkty, bo nie byłoby szans na wygranie meczu. Jedyna szansą, jaka nam pozostała, to ich bliskie krycie. Wówczas mają mniejsze szanse na celne rzuty - zdradził Harden.

W poniedziałek on i koledzy wytrącili rywalom ich główny atut - koszykarze trenera Steve'a Kerra trafili tylko osiem z 33 prób "za trzy", co stanowi nieco ponad 24 proc. celności.

W zespole z Oakland najskuteczniejszy był Durant, który zdobył 34 punkty, jednak w ostatnich fragmentach spudłował dwa rzuty za trzy punkty.

- Mieliśmy szanse, by w końcówce odwrócić losy meczu, ale nie trafialiśmy z dość dobrych pozycji - przyznał Durant.

Tym samym w rywalizacji w Konferencji Zachodniej jest remis 2-2, choć zespół z Houston przegrywał już 0-2.

Z kolei w półfinale Konferencji Wschodniej Milwaukee Bucks prowadzą z Boston Celtics 3-1 po tym, jak w poniedziałek wygrali na wyjeździe 113:101. Gości do zwycięstwa poprowadził Giannis Antetokounmpo, który zdobył 39 punktów (w tym 17 w czwartej kwarcie) i miał 16 zbiórek.

- Trudno znaleźć słowa, aby opisać to, co Giannis robi dla zespołu. Po obu stronach boiska pokazuje wiele twarzy i jest wielowymiarowy - komplementował Greka nigeryjskiego pochodzenia trener zespołu z Milwaukee Mike Budenholzer.

Tym samym Bucks są bliscy awansu do finału konferencji po raz pierwszy od 2001 roku.

Liderem "Celtów" był Kyrie Irving - 23 pkt, 10 asyst i sześć zbiórek.

Piąte mecze w obu parach odbędą się w środę.



Wyniki poniedziałkowych meczów drugiej rundy play off:

Konferencja Wschodnia

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 101:113

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-1 dla Bucks)

Konferencja Zachodnia:

Houston Rockets - Golden State Warriors 112:108 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)